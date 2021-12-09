Из-за какого гормона у человека развивается сахарный диабет

Специалисты из Центра метаболических исследований Сабри Юлкера при Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Чана выяснили, что гормон фабкин (fabkin) оказывает влияние на обмен веществ и на развитие сахарного диабета. Такие данные были получены в ходе экспериментов на мышах. Все результаты исследования были опубликованы 8 декабря 2021 года в издании Nature.

Оказалось, что при блокировании активности гормона фабкина у мышей диабет не развивается, а у животных с диабетом уровень этого гормона был крайне высоким. Учёные полагают, что то же самое характерно и для людей.