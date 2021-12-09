Из-за какого гормона у человека развивается сахарный диабет

Из-за какого гормона у человека развивается сахарный диабетЭто вещество обнаружили американские исследователи
Специалисты из Центра метаболических исследований Сабри Юлкера при Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Чана выяснили, что гормон фабкин (fabkin) оказывает влияние на обмен веществ и на развитие сахарного диабета. Такие данные были получены в ходе экспериментов на мышах. Все результаты исследования были опубликованы 8 декабря 2021 года в издании Nature.
Оказалось, что при блокировании активности гормона фабкина у мышей диабет не развивается, а у животных с диабетом уровень этого гормона был крайне высоким. Учёные полагают, что то же самое характерно и для людей.
Кроме того, авторы продемонстрировали в ходе исследования, что производящие инсулин бета-клетки поджелудочной железы - это «мишень» фабкина. Воздействие этого гормона на организм приводит в итоге к сахарному диабету.