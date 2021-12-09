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Из-за какого гормона у человека развивается сахарный диабет

Это вещество обнаружили американские исследователи
Ключевую роль в возникновении сахарного диабета 1 и 2 типа играет особый гормон фабкин (fabkin). Подробнее о влиянии этого вещества на организм - в статье Medical Xpress.
Из-за какого гормона у человека развивается сахарный диабет

Специалисты из Центра метаболических исследований Сабри Юлкера при Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Чана выяснили, что гормон фабкин (fabkin) оказывает влияние на обмен веществ и на развитие сахарного диабета. Такие данные были получены в ходе экспериментов на мышах. Все результаты исследования были опубликованы 8 декабря 2021 года в издании Nature.

Оказалось, что при блокировании активности гормона фабкина у мышей диабет не развивается, а у животных с диабетом уровень этого гормона был крайне высоким. Учёные полагают, что то же самое характерно и для людей.

Из-за какого гормона у человека развивается сахарный диабет

Кроме того, авторы продемонстрировали в ходе исследования, что производящие инсулин бета-клетки поджелудочной железы - это «мишень» фабкина. Воздействие этого гормона на организм приводит в итоге к сахарному диабету.

Источник: Medical Xpress
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