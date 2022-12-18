Из-за мороза возникают болезни - и другие мифы о здоровье в зимнее время

Большинство из нас убеждены, что мороз обязательно вызовет простуду или что бегать зимой нельзя. Но эти и некоторые другие утверждения являются обычными мифами.

Из-за мороза возникают болезни. Грипп, простуда и другие заболевания появляются не из-за холода, а из-за бактерий и вирусов. Просто в зимнее время мы чаще проводим время в замкнутом помещении с несколькими людьми.

Зимой нельзя заниматься физической активностью. Делать это нужно с осторожностью, но не отказываться совсем. Поможет даже обычная прогулка. К тому же из-за постоянного нахождения в тёплом помещении организм к этому привыкнет и потом не сможет противостоять ухудшению условий.