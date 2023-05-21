Из-за недостатка этого минерала у вас будет сахарный диабет

Диетолог Джолин Набхан говорит, что хром нужен человеку в небольших количествах. И этот минерал выполняет множество важных для организма функций. Благодаря ему снижается риск развития сахарного диабета, остаётся в норме уровень холестерина и глюкозы в крови. Научные исследования показывают, что хром может быть полезен для людей с диабетом 2 типа, с синдромом поликистозных яичников.

Однако некоторым людям добавки с хромом принимать нельзя. Это беременные и кормящие женщины, люди с почечной недостаточностью, с повышенной чувствительностью, с болезнями сердца, печени, с анемией.