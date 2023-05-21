Из-за недостатка этого минерала у вас будет сахарный диабет

Из-за недостатка этого минерала у вас будет сахарный диабетИ в каких продуктах это вещество содержится
Из-за недостатка хрома у вас будет сахарный диабет. В последнее время люди всё чаще начинают употреблять хром, чтобы похудеть. Но также известно, что если человеку не хватает этого минерала, то у него развивается сахарный диабет.
Диетолог Джолин Набхан говорит, что хром нужен человеку в небольших количествах. И этот минерал выполняет множество важных для организма функций. Благодаря ему снижается риск развития сахарного диабета, остаётся в норме уровень холестерина и глюкозы в крови. Научные исследования показывают, что хром может быть полезен для людей с диабетом 2 типа, с синдромом поликистозных яичников.
Однако некоторым людям добавки с хромом принимать нельзя. Это беременные и кормящие женщины, люди с почечной недостаточностью, с повышенной чувствительностью, с болезнями сердца, печени, с анемией.
К продуктам, содержащим много хрома, относятся цветная капуста, брокколи, сладкий картофель, кукуруза, овёс, говядина травяного откорма, зелёные бобы.
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