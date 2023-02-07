Из-за загрязнённого воздуха повышается риск развития депрессии и тревоги. Вот что можно с этим сделать

Оказалось, что у тех, кто подвергался меньшему загрязнению воздуха, реже встречалась тревога или депрессия. При этом прирост риска развития этих состояний самым большим был в группе со вторым по величине уровнем воздействия - на 15%.

Более восприимчивыми к воздействию мелких твёрдых частиц были мужчины. Исследования на животных демонстрируют аналогичные результаты.

Для того чтобы уменьшить влияние на здоровье загрязняющих веществ в воздухе, вы можете предпринять несколько шагов. Прежде всего, постарайтесь находиться подальше от автомобилей. Также нужно фильтровать воздух в помещении и попытаться перейти на электромобили.

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