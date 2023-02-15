Избегайте этих ошибок, если собираетесь начать бегать

Нужно выбирать обувь с хорошей поддержкой. Дело в том, что, как говорится в HealthDay, обувь теряет 30-40% амортизирующей способности после около 800 км. Лучше потратить больше денег на обувь известного бренда.

Во время бега необходимо наносить удары передней частью стопы, а не пяткой.

Также вторая пробежка у вас должна быть однозначно не спустя два дня после первой. Связано это с тем, что в данный период мышечная болезненность достигает пика.

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