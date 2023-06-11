Избегайте этих трёх видов продуктов, чтобы похудеть к отпуску

Избегайте этих трёх видов продуктов, чтобы похудеть к отпускуИх перечислил врач
Доктор Майкл Мосли, медик и телеведущий, назвал три вида продуктов, которые нужно исключить из рациона, чтобы сбросить вес.
При похудении, по словам доктора Майкла Мосли, нужно сразу же отказаться от трёх видов продуктов или хотя бы сократить их потребление.
Сахар. Старайтесь не есть сладости, различные сладкие напитки и десерты, а также сухие завтраки.
Крахмалистые углеводы. К ним относятся белый хлеб, белые макароны, картофель, белый рис. Вместо этого перейдите на цельнозерновые продукты. Это чечевица, нут, коричневый рис и т.п.
Ультраобработанная пища. Такая еда включает гамбургеры, куриные наггетсы, пиццу, чипсы, хот-доги, расфасованные блюда, мороженое массового производства, сладости, энергетические батончики, хлебобулочные изделия, печенье, маргарин и почти всё из фастфуда.
Лучший вариант для завтрака при снижении веса - это яйца, говорит специалист. А другими хорошими источниками белка являются фрукты, овощи, бобовые, орехи, фасоль, рыба.
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