Избегание общения, отказ от упражнений и не только: какие ошибки ускоряют старение мозга

Сосредоточение внимания на модных диетах и ​​дорогих «суперпродуктах". С улучшением когнитивных функций связаны яйца, грецкие орехи, свёкла. При этом их не считают суперпродуктами. Также красный перец, апельсины, клубника и другая пища с большим количеством антиоксидантов может предотвратить снижение когнитивных функций. Всё потому, что витамин C, витамин A, витамин E и цинк связаны с работой мозга.

Стресс. Хронический стресс способен негативно влиять на мозг. Несколько работ, рассмотренных в исследовательской статье в журнале Nature 2020 года, связывают психологический стресс с повышенным риском снижения когнитивных способностей. Ряд исследований показывает: напряжение на работе в среднем возрасте связано с ухудшением когнитивных способностей в более позднем возрасте. С другой стороны, пассивные работы с низким уровнем контроля оказались связаны с более высокими рисками снижения когнитивных и физических способностей, особенно у мужчин, а активные (управленческие и профессиональные роли с высоким уровнем контроля и требований) — с лучшим здоровьем мозга.

Отказ от яичных желтков. В желтке содержатся все питательные вещества, которые стимулируют работу мозга. Это холин и лютеин.

Злоупотребление алкоголем. Хроническое чрезмерное употребление спиртного может нарушить коммуникационные пути мозга, отмечает доктор Джоан Сальге Блейк, доктор педагогических наук, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог, действительный член Американской ассоциации диетологов, профессор диетологии в Бостонском университете. Регулярное употребление более двух порций чистого спирта в день связывают с ухудшением когнитивных способностей.

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