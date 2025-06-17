Избыток белка и другие модные тенденции, которые вредят здоровью

Плотоядная диета. Есть много источников белка, имеющих большую пищевую ценность, чем красное мясо. Например, это жирная рыба, бобовые, тофу и орехи. Если вы будете употреблять много красного мяса, то можете столкнуться с раком толстой кишки. К тому же эта диета не включает фрукты, овощи, зерновые, а значит, существует риск появления запоров и других проблем со здоровьем. Лучше всего питаться сбалансированно.

Отказ от пасленовых. Если у вас нет переносимости этих овощей, то нет смысла от них отказываться. Множество исследований связывают такие овощи с противовоспалительными свойствами.