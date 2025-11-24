Изменение аромата и не только: как понять, что ваши специи испортились

Опубликовано 24 ноября 2025, 12:001 мин.
Изменение аромата и не только: как понять, что ваши специи испортилисьОб этом важно знать
Многие думают, что специи не портятся, но это вовсе не так. Вот какие признаки указывают на то, что их пора заменить новыми.
Аромат. Если специя пахнет слабо или аромата вообще нет - значит, что-то не так.
Цвет. Паприка стала бледной, корица - серой? Это признаки окисления и разрушения масел.
Структура. Если влаги слишком много, то в специях образуются комки, слежавшийся порошок, крупинки.
Запахи. Затхлость, плесень, химический оттенок, серая пыль - это сигналы, что пора специю выбрасывать.
Срок годности. Если специи больше 2-3 лет, то лучше от неё избавиться. Вероятнее всего, она уже потеряла свой аромат.