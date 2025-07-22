Изменение метаболизма и другие причины, почему вы не можете похудеть при дефиците калорий

Отсутствие дефицита калорий. Согласно исследованиям, мы часто на 20% и более переоцениваем своё ежедневное потребление калорий, особенно когда пытаемся похудеть. Даже при использовании специальных приложений эти данные могут быть неточными.

Изменение метаболизма. У тех, кто длительное время питается с дефицитом калорий, происходит значительное снижение расхода энергии в состоянии покоя. Это значит, что организм может сам препятствовать дальнейшему похудению.

Плохой сон. Нехватка сна может вызвать повышение уровня гормона, который отвечает за чувство голода, и снижение уровня гормона, связанного с сытостью.