Изменение метаболизма и другие причины, почему вы не можете похудеть при дефиците калорий

Изменение метаболизма и другие причины, почему вы не можете похудеть при дефиците калорийОбратите на это внимание
Отсутствие дефицита калорий. Согласно исследованиям, мы часто на 20% и более переоцениваем своё ежедневное потребление калорий, особенно когда пытаемся похудеть. Даже при использовании специальных приложений эти данные могут быть неточными.
Изменение метаболизма. У тех, кто длительное время питается с дефицитом калорий, происходит значительное снижение расхода энергии в состоянии покоя. Это значит, что организм может сам препятствовать дальнейшему похудению.
Плохой сон. Нехватка сна может вызвать повышение уровня гормона, который отвечает за чувство голода, и снижение уровня гормона, связанного с сытостью.
Нехватка белка. Сохранение мышечной массы во время снижения веса может быть полезным, так как мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя. Если вы не едите достаточно белка, то потеря веса происходит вместе с потерей мышц.
Проблемы с гормонами. Повышенный уровень инсулина, который часто возникает при таких заболеваниях, как инсулинорезистентность или синдром поликистозных яичников (СПКЯ), затрудняет сжигание жира организмом в качестве топлива.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.