Изменение образа жизни, растяжка, упражнения: как справиться с синдромом беспокойных ног

У женщин выше риск столкнуться с синдромом беспокойных ног. Примерно одна из пяти женщин в какой-то момент жизни страдает от этой болезни. Некоторые исследования показывают, что такое бывает у каждой третьей женщины.

Также у женщин чаще возникают сопутствующие болезни, которые влияют на центральную нервную систему. Это депрессия, тревожность, мигрень.

Среди других факторов риска развития синдрома беспокойных ног — беременность и ожирение.