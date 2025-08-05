Изменение распорядка дня улучшит вашу память

Научные работы демонстрируют также, что разнообразное и сбалансированное питание улучшает психическое здоровье и когнитивные функции. Изменение рациона приводит к более активной работе задней поясной извилины. Эта область мозга отвечает за когнитивные и поведенческие процессы.

Изменение привычного распорядка дня, прежде всего, тренирует ваш мозг. Если человек пробует что-то новое и меняет привычный образ жизни, у него наблюдается более высокий уровень когнитивных способностей на протяжении всей жизни. Новые задачи также помогают поддерживать мозг в тонусе, повышают нейропластичность, то есть способность мозга перестраиваться на клеточном уровне.

Наконец, учёные в ходе одного исследования обнаружили, что люди, как правило, становятся счастливее, когда отвлекаются от повседневной рутины и исследуют новые места, получают новые впечатления.

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