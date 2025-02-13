Изменения в рационе и другие способы повысить либидо и усилить сексуальное желание

Естественные методы

Управление стрессом и тревогой. Исследования показали, что депрессия и тревожность связаны с уменьшением сексуального желания. Среди способов борьбы с тревогой и стрессом выделяют хороший сон (когда вы высыпаетесь), устранение причины беспокойства, глубокое дыхание или дыхательные упражнения, более частные тренировки, сокращение потребление кофеина и алкоголя, празднование достижений, признание, что вы не можете контролировать всё, методы релаксации (йога, медитация, массаж).

Улучшение отношений. Со временем сексуальное желание всегда меняется. Чем дольше вы в отношениях, тем сильнее можете ощущать это. Также известно, что женщины в целом имеют более низкое либидо, чем мужчины. И чем сильнее ваша эмоциональная связь с партнёром, тем лучше ваша сексуальная жизнь.

Внесение изменений в рацион. Согласно исследованиям, существует связь между едой или диетическими подходами и сексуальным здоровьем. С улучшением сексуальной функции была связана средиземноморская диета. А вот типичная американская диета, наоборот, может плохо повлиять на либидо.

Улучшение качества сна. Проблемы со сном или его нехватка могут плохо сказаться на сексуальной функции.

Физические упражнения. Учёные связывают фитнес и упражнения с улучшением сексуальной функции.

Травяные добавки. Это могут быть L-аргинин, витамин D, железо, Tribulus terrestris, женьшень.