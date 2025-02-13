Изменения в рационе и другие способы повысить либидо и усилить сексуальное желание

Изменения в рационе и другие способы повысить либидо и усилить сексуальное желаниеВажно учитывать при этом множество факторов
Естественные методы
Управление стрессом и тревогой. Исследования показали, что депрессия и тревожность связаны с уменьшением сексуального желания. Среди способов борьбы с тревогой и стрессом выделяют хороший сон (когда вы высыпаетесь), устранение причины беспокойства, глубокое дыхание или дыхательные упражнения, более частные тренировки, сокращение потребление кофеина и алкоголя, празднование достижений, признание, что вы не можете контролировать всё, методы релаксации (йога, медитация, массаж).
Улучшение отношений. Со временем сексуальное желание всегда меняется. Чем дольше вы в отношениях, тем сильнее можете ощущать это. Также известно, что женщины в целом имеют более низкое либидо, чем мужчины. И чем сильнее ваша эмоциональная связь с партнёром, тем лучше ваша сексуальная жизнь.
Внесение изменений в рацион. Согласно исследованиям, существует связь между едой или диетическими подходами и сексуальным здоровьем. С улучшением сексуальной функции была связана средиземноморская диета. А вот типичная американская диета, наоборот, может плохо повлиять на либидо.
Улучшение качества сна. Проблемы со сном или его нехватка могут плохо сказаться на сексуальной функции.
Физические упражнения. Учёные связывают фитнес и упражнения с улучшением сексуальной функции.
Травяные добавки. Это могут быть L-аргинин, витамин D, железо, Tribulus terrestris, женьшень.
Терапевтические подходы
Лекарства. Снижение полового влечения могут вызвать лекарства от гипертонии, антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), наркотики.
Поведенческая терапия. Здесь может использоваться разговорная или секс-терапия.
Гормональная терапия. В этом случае человек принимает стероиды, которые созданы для имитации половых гормонов (эстрогена и тестостерона).
Устранение основных проблем со здоровьем. Некоторые скрытые медицинские состояния могут приводить к низкому либидо.
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