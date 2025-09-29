Изжога и не только: названы побочные эффекты имбиря

Изжога и не только: названы побочные эффекты имбиряБудьте осторожны
Изжога. Вероятность её возникновения выше, если вы принимаете высокие дозы имбиря. У 15% участников исследования, которые каждый день получали не менее 1 г имбиря, развилась изжога.
Боль в желудке. Часто имбирь рекомендуют при тошноте, спазмах желудка и других желудочно-кишечных болезнях. При этом некоторые исследования показывают, что у небольшого количества людей, принимающих имбирь, усиливаются боли в желудке.
Вздутие живота. В рамках одной научной работы около 15% людей с заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, которые принимали добавки с имбирём, сообщили о лёгком кратковременном вздутии живота.
Диарея. Имбирь сокращает время пребывания пищи в организме на 30%. В больших дозах (более 2 г в день) он может действовать как слабительное и вызывать диарею.
Раздражение полости рта или горла. Употребление корицы, куркумы, имбиря может привести к такому побочному эффекту.
Аллергические реакции. Это случается редко, но употребление в пищу или вдыхание имбиря может привести к развитию контактного дерматита, кожной сыпи, насморку и слезотечению, анафилаксии.
Обморок. Имбирь может вызывать потерю сознания или обмороки, хоть это и бывает нечасто.
Заболевание щитовидной железы. Из-за приёма имбиря может возникнуть подострый тиреоидит.
Болезненное мочеиспускание. При приёме в больших дозах или в течение длительного периода имбирь может привести к раздражению слизистой оболочки мочевыводящих путей. Среди симптомов этого состояния боль в пояснице, затруднённое мочеиспускание, боль при мочеиспускании.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.