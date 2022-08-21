К каким болезням приводит газировка

Если вы хотите поддержать здоровье, то лучше вместо газировки выбрать другой напиток: лимонад, воду, минералку, айран. Дело в том, что газированные напитки могут вызвать ряд опасных заболеваний. Причём научные исследования это подтверждают.

Итак, как вредит организму газировка? Автор статьи турецкого издания En Son Haber отмечает, что употребление подобного напитка может привести к проблемам с желудком, язве, гастриту, избыточной массе тела, ожирению печени.