Фитнес и здоровье
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К каким болезням приводит газировка

Будьте осторожны, выбирая такие напитки
Во время еды многие из нас любят что-нибудь выпить. Чаще всего выбор падает на газированные напитки. Но на здоровье это может сказаться не лучшим образом.
К каким болезням приводит газировка

Если вы хотите поддержать здоровье, то лучше вместо газировки выбрать другой напиток: лимонад, воду, минералку, айран. Дело в том, что газированные напитки могут вызвать ряд опасных заболеваний. Причём научные исследования это подтверждают.

Итак, как вредит организму газировка? Автор статьи турецкого издания En Son Haber отмечает, что употребление подобного напитка может привести к проблемам с желудком, язве, гастриту, избыточной массе тела, ожирению печени.

К каким болезням приводит газировка

Кроме того, из-за газировки скапливается слишком много газов в кишечнике и жир в области живота, могут возникнуть болезни сердца, ранняя деменция, рак, кариес, лептиновая резистентность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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