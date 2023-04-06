К каким проблемам со здоровьем приводит зависимость от смартфона

Наверняка многие сталкивались с номофобией, то есть страхом или тревогой из-за отсутствия смартфона или из-за невозможности им пользоваться. Выяснилось также, что цифровые приложения плохо влияют на состояние людей и сокращают время, на которое они способны сконцентрироваться на чём-либо.

Научные исследования демонстрируют, что номофобия чаще всего развивается у молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.