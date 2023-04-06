К каким проблемам со здоровьем приводит зависимость от смартфона

К каким проблемам со здоровьем приводит зависимость от смартфонаВот что обнаружили учёные
Команда специалистов под руководством доктора Эрика Лима из бизнес-школы UNSW изучила, как технологии, особенно мобильные приложения, влияют на здоровье человека. Все полученные результаты были опубликованы в издании Journal of the Association for Information Systems.
Фото: Greenbot
Наверняка многие сталкивались с номофобией, то есть страхом или тревогой из-за отсутствия смартфона или из-за невозможности им пользоваться. Выяснилось также, что цифровые приложения плохо влияют на состояние людей и сокращают время, на которое они способны сконцентрироваться на чём-либо.
Научные исследования демонстрируют, что номофобия чаще всего развивается у молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.
После анализа ответов 5842 студентов из университета в Китае учёные узнали, какие конкретно проблемы со здоровьем возникают у людей с номофобией. Это, например, бессонница. И чем больше приложений было на смартфонах людей, тем чаще они говорили о номофобии, недосыпе, плохом здоровье. И наоборот: те, кто меньше времени проводил с мобильным, реже сообщали о проблемах со сном, номофобии, проблемах со здоровьем в целом. А ещё те, кто высыпался, лучше справлялись с номофобией.
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