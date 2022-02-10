К каким заболеваниям может привести длительный приём парацетамола

Команда учёных из Эдинбургского университета изучила связь между приёмом препарата «Парацетамол» и вероятностью развития инсульта или инфаркта. Объясняется всё это тем, что данное лекарство, если его пить долго, оказывает влияние на давление.

В эксперименте приняли участие 110 человек, страдающих артериальной гипертензией (повышение давления). Четыре раза в день в течение двух недель им давали либо плацебо, либо один грамм парацетамола. После этого у них был перерыв в приёме препаратов, длившийся две-три недели, а затем вновь 14 дней они пили плацебо либо лекарство. По окончании исследования у всех добровольцев измерили артериальное давление.