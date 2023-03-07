К какой болезни может привести работа по сменам

Мин-Ву Нам из Университета Сунгкьюнкван в Сеуле (Южная Корея) вместе с коллегами изучил, как связаны сменная работа и рефлюкс-эзофагит. Для этого эксперты проанализировали данные о 140 553 людях (средний возраст - 37,9 года).

За 469 217,2 человеко-лет наблюдения было обнаружено 35 185 случаев рефлюкс-эзофагита. Учёные также выяснили, что выше риск развития этой болезни был у тех, кто работал по сменам. Сильнее связь этих факторов была у участников в возрасте от 18 до 39 лет, а также у работающих женщин.