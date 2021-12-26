К какому опасному заболеванию приводит недостаток витамина B1

К какому опасному заболеванию приводит недостаток витамина B1Сообщает издание Al Jazeera
Как сообщает автор, болезнь «бери-бери» считается одной из самых опасных при дефиците витамина B1. Если вовремя не начать её лечить, то всё может закончиться для человека смертью. Хотя нужно также сказать, что встречается это заболевание во всём мире довольно редко.
В то же время собственно признаки бери-бери зависят от типа заболевания. Если говорить вообще, то авитаминоз имеет три разновидности. Это влажный, сухой и детский. В первом случае у пациента отекают нижние конечности. Из других симптомов - боль в груди, учащённый пульс, затруднённое дыхание, усталость.
При сухом авитаминозе чаще всего наблюдается потеря чувствительности в конечностях, различные боли, паралич ног, уменьшение тонуса мышц, рвота, спутанность сознания.
У детей бери-бери встречается в возрасте 2-6 месяцев. Он часто объясняется дефицитом витамина B1 в грудном молоке. Если заболевание перешло на позднюю стадию, то у ребёнка будет заметен беззвучный плач.
Для того чтобы предотвратить дефицит тиамина, нужно не забывать включать в рацион продукты, богатые этим веществом. Так, суточная доза витамина B1 для мужчин - 1,2 мг, для женщин - 1,1 мг. Из продуктов же можно назвать орехи, сухофрукты, красное мясо, йогурт, молочные продукты, злаки, бобовые, морепродукты, рыбу.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.