К какому опасному заболеванию приводит недостаток витамина B1

Как сообщает автор, болезнь «бери-бери» считается одной из самых опасных при дефиците витамина B1. Если вовремя не начать её лечить, то всё может закончиться для человека смертью. Хотя нужно также сказать, что встречается это заболевание во всём мире довольно редко.

В то же время собственно признаки бери-бери зависят от типа заболевания. Если говорить вообще, то авитаминоз имеет три разновидности. Это влажный, сухой и детский. В первом случае у пациента отекают нижние конечности. Из других симптомов - боль в груди, учащённый пульс, затруднённое дыхание, усталость.

При сухом авитаминозе чаще всего наблюдается потеря чувствительности в конечностях, различные боли, паралич ног, уменьшение тонуса мышц, рвота, спутанность сознания.