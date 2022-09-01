К какому виду рака у мужчин могут привести «вредные» продукты

К какому виду рака у мужчин могут привести «вредные» продуктыРассказали эксперты
Результаты нового исследования были опубликованы в British Medical Journal (BMJ). Учёные пришли к выводу, что у мужчин, которые ели много ультрапереработанных продуктов, вероятность появления колоректального рака была на 29 % выше, чем у тех, кто потреблял гораздо меньше такой пищи. У женщин при этом ничего подобного эксперты не обнаружили.
Дело в том, что в таких вредных продуктах содержится много добавленных сахаров и мало клетчатки. Из-за этого человек быстрее набирает вес, и у него быстрее развивается ожирение.
В ходе исследования учёные провели анализ ответов более 200 тысяч человек, то есть 159 907 женщин и 46 341 мужчин. Эти данные были взяты из трёх научных работ, направленных на изучение потребления пищи людьми.
Специалисты выяснили, что сильнее всего связь между колоректальным раком и ультра-обработанными продуктами была у тех мужчин, которые ели готовые к употреблению продукты на основе мяса, птицы, рыбы (ветчина, бекон, колбаса, рыбные котлеты). Кроме того, повышали риск развития этого вида рака у мужчин послащённые напитки (в больших количествах): газировки, фруктовые напитки, сладкие напитки на основе молока.
В то же время учёные выяснили, что связь между йогуртом и колоректальным раком у женщин была обратной.
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