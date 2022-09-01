К какому виду рака у мужчин могут привести «вредные» продукты

В ходе исследования учёные провели анализ ответов более 200 тысяч человек, то есть 159 907 женщин и 46 341 мужчин. Эти данные были взяты из трёх научных работ, направленных на изучение потребления пищи людьми.

Специалисты выяснили, что сильнее всего связь между колоректальным раком и ультра-обработанными продуктами была у тех мужчин, которые ели готовые к употреблению продукты на основе мяса, птицы, рыбы (ветчина, бекон, колбаса, рыбные котлеты). Кроме того, повышали риск развития этого вида рака у мужчин послащённые напитки (в больших количествах): газировки, фруктовые напитки, сладкие напитки на основе молока.

В то же время учёные выяснили, что связь между йогуртом и колоректальным раком у женщин была обратной.

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