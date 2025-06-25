Качественный сон поможет вам прожить дольше

В Калифорнийском университете в Беркли учёные решили выяснить, как связаны глубокий сон и болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что фаза медленного сна без быстрого сна (то есть глубокий сон) может защищать от ухудшения памяти, связанного с болезнью Альцгеймера. Исследование показало также, что у людей с большим количеством глубокого сна лучше функционировала память, чем у тех, кто получал меньше такого сна.

Одна научная работа также демонстрирует, что даже одна ночь частичного лишения сна может привести к развитию резистентности к инсулину в нескольких метаболических путях у здоровых людей. Известно также, что плохое качество сна или его нехватка повышают риск возникновения сердечных заболеваний. Чем больше у человека хороших привычек, связанных со сном, тем меньше вероятность, что он умрёт рано.

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