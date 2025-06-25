Качественный сон поможет вам прожить дольше

Качественный сон поможет вам прожить дольшеЭто подтверждают научные исследования
Эксперт по сну и долголетию Алка Патель говорит: «Достаточный сон имеет решающее значение для поддержания геномной стабильности, снижения окислительного стресса и увеличения длины теломер». Всё это - отличительные признаки, связанные со старением.
Кроме того, сон поддерживает нейропластичность мозга, то есть его способность изменяться и перестраиваться на основе обучения и опыта. Это необходимо для когнитивного здоровья и консолидации памяти. Также сон управляет гормонами, отвечающими за аппетит.
В Калифорнийском университете в Беркли учёные решили выяснить, как связаны глубокий сон и болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что фаза медленного сна без быстрого сна (то есть глубокий сон) может защищать от ухудшения памяти, связанного с болезнью Альцгеймера. Исследование показало также, что у людей с большим количеством глубокого сна лучше функционировала память, чем у тех, кто получал меньше такого сна.
Одна научная работа также демонстрирует, что даже одна ночь частичного лишения сна может привести к развитию резистентности к инсулину в нескольких метаболических путях у здоровых людей. Известно также, что плохое качество сна или его нехватка повышают риск возникновения сердечных заболеваний. Чем больше у человека хороших привычек, связанных со сном, тем меньше вероятность, что он умрёт рано.
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