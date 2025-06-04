Качество и другие причины, почему оливковое масло дороже подсолнечного

Качество. Оливковое масло может быть разным. Дороже всего стоит extra virgin: оно содержит множество полезных питательных веществ и требует для создания идеальных оливок. Также существуют оливковые масла virgin и рафинированное. Подсолнечное масло при этом практически всегда рафинированное.

Статус. В Италии оливковое масло - это часть целой культуры. Подсолнечное же масло - это просто продукт. Никто не будет хвастаться его покупкой.

Доставка и хранение. Оливковое масло очень капризное. Хранить его нужно в тёмных бутылках, подальше от жары и света. Срок годности у таких масел - не более 1-2 лет. Подсолнечное масло может не портиться годами, даже если его держать в простой бутылке.

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