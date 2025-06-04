Качество и другие причины, почему оливковое масло дороже подсолнечного

Качество и другие причины, почему оливковое масло дороже подсолнечногоОб этом важно знать при покупке
Сложный процесс производства. Оливки для создания оливкового масла собирают вручную. Далее их везут на завод, где без всякой химии выжимают масло, если это extra virgin. Подсолнечное же масло делают из семечек, которые собирают комбайны на полях. Далее их дробят, обрабатывают химией, чтобы получить больше масла, и фильтруют. Одно оливковое дерево может дать 1-2 л масла, а 1 т семечек - до 400 л масла.
Средиземноморье. Вкус оливкового масла зависит от того, где росли оливки. Если в Испании - он мягкий, фруктовый, если в Тоскане - травяной. Подсолнечное же масло делают везде. На вкус оно одинаковое, поскольку его сильно обрабатывают.
Качество. Оливковое масло может быть разным. Дороже всего стоит extra virgin: оно содержит множество полезных питательных веществ и требует для создания идеальных оливок. Также существуют оливковые масла virgin и рафинированное. Подсолнечное масло при этом практически всегда рафинированное.
Статус. В Италии оливковое масло - это часть целой культуры. Подсолнечное же масло - это просто продукт. Никто не будет хвастаться его покупкой.
Доставка и хранение. Оливковое масло очень капризное. Хранить его нужно в тёмных бутылках, подальше от жары и света. Срок годности у таких масел - не более 1-2 лет. Подсолнечное масло может не портиться годами, даже если его держать в простой бутылке.
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