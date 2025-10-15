Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 октября 2025, 10:30
Кайенский перец диетологи назвали лучшим для похудения

Подумайте об этом, когда станете искать лучшую специю
При снижении веса иногда даже самые незначительные изменения имеют значение. Исследования показывают, что кайенский перец ускоряет метаболизм и помогает достичь нужного веса. Эксперты по питанию объяснили изданию EatingWell, почему так происходит.
В кайенском перце содержится активное вещество - капсаицин. Некоторые исследования показывают, что существует связь между капсаицином и повышением выработки тепла организмом. Это может на короткое время немного ускорить обмен веществ и способствовать снижению веса, по словам Тоби Амидор, магистра наук, сертифицированного диетолога.

Также кайенский перец может привести к снижению аппетита, что облегчает поддержание дефицита калорий и приводит к похудению. Об этом говорит Эрин Палински-Уэйд, сертифицированный диетолог, член CDCES.

Согласно метаанализу 15 рандомизированных контролируемых исследований, добавление кайенского перца привело к снижению массы тела, индекса массы тела, окружности талии. Правда, как отмечают диетологи, влияние это в лучшем случае умеренное.

Также если вы планируете добавлять в пищу кайенский перец, обязательно проконсультируйтесь с врачом. У некоторых людей эта специя может вызывать проблемы с пищеварением, раздражать кожу, влиять на действие некоторых лекарств.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.