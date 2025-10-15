Кайенский перец диетологи назвали лучшим для похудения

В кайенском перце содержится активное вещество - капсаицин. Некоторые исследования показывают, что существует связь между капсаицином и повышением выработки тепла организмом. Это может на короткое время немного ускорить обмен веществ и способствовать снижению веса, по словам Тоби Амидор, магистра наук, сертифицированного диетолога.

Также кайенский перец может привести к снижению аппетита, что облегчает поддержание дефицита калорий и приводит к похудению. Об этом говорит Эрин Палински-Уэйд, сертифицированный диетолог, член CDCES.