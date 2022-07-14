Как артишоки влияют на организм: пять неожиданных эффектов

Зарегистрированный диетолог Келли Спрингер отмечает, что артишоки содержат мало килокалорий, поэтому отлично подойдут тем, кто хочет похудеть. Также, по словам Саманты Шлейгер, диетолога и владельца Simply Nourished LLC, цветочные головки этого продукта отличаются самой высокой антиоксидантной активностью среди овощей.

Вот к каким последствиям для организма вам нужно быть готовыми, если вы собираетесь есть артишоки.