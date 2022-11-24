Как бананы могут вам навредить

Голод и усталость. Да, бананами быстро насыщаешься. Но эффект этот - кратковременный. Всё из-за того, что в их состав входит сахар, который сначала даёт энергию, а потом через некоторое время приводит к чувству голода и иногда к ощущению усталости. Для того чтобы чувствовать себя сытым дольше, нужно сочетать бананы с белком (например, с арахисовым маслом или сыром).