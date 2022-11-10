Как беременность изменяет мозг женщины

На сегодняшний день учёные узнали, что восприимчивость либо устойчивость к послеродовой депрессии связаны с изменениями нейроиммунных маркеров и гормонов. Это стало известно благодаря экспериментам на грызунах.

Кроме того, факторы, регулирующие экспрессию генов в сетях памяти и обучения, могут быть связаны с долгосрочными эффектами опыта материнства. К такому выводу специалисты пришли после анализа мозга мышей.

При послеродовой депрессии также затрагиваются области мозга, отвечающие за настроение человека.