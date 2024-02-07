Как без вреда для здоровья наблюдать за солнечным затмением

Как без вреда для здоровья наблюдать за солнечным затмениемИначе вы можете ослепнуть
Солнечные лучи содержат видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. При этом из-за УФ-излучения возникают ожоги, а из-за ИК-излучения — перегрев тканей.
Если смотреть на солнце без какой-либо защиты, то на сетчатке глаза могут образоваться микроскопические язвы. Они находятся в центральной части сетчатки, то есть в жёлтом пятне. Эта область отвечает за зрение человека.
Опасно наблюдать за солнцем дольше нескольких секунд без защиты глаз ещё и потому, что повреждения сетчатки вы не почувствуете: в ней просто отсутствуют рецепторы боли. Тем не менее спустя некоторое время могут появиться такие признаки, как искажение либо потеря центрального зрения, тёмные либо светлые пятна в поле зрения, ухудшение светового зрения, уменьшение контрастности и чёткости изображения. Подобное состояние называют солнечной ретинопатией. Оно может быть как временным, так и постоянным. Кроме того, если вы утратите частично зрение из-за затмения, то восстановить его уже не получится.
Как же тогда защитить глаза? Есть несколько эффективных способов. Самый простой и доступный - использование специальных очков для затмения. Такие очки имеют тёмное полимерное покрытие, блокирующее УФ- и ИК-излучение, почти весь видимый свет. Нужно следить, чтобы на задней стороне очков была маркировка, что они соответствуют международным стандартам безопасности ISO 12312-2.
Ещё один способ - использование фильтров, которые прикрепляются к биноклю, телескопу либо фотоаппарату. Устанавливать их необходимо на переднюю часть прибора.
Также вы можете проецировать солнце на какую-либо поверхность через бинокль, фотоаппарат, телескоп.
Наконец, защита для глаз вам не понадобится в период, когда луна полностью перекрывает солнце (при полном затмении). Однако длится всё это всего несколько минут.
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