Как без вреда для здоровья наблюдать за солнечным затмением

Как же тогда защитить глаза? Есть несколько эффективных способов. Самый простой и доступный - использование специальных очков для затмения. Такие очки имеют тёмное полимерное покрытие, блокирующее УФ- и ИК-излучение, почти весь видимый свет. Нужно следить, чтобы на задней стороне очков была маркировка, что они соответствуют международным стандартам безопасности ISO 12312-2.

Ещё один способ - использование фильтров, которые прикрепляются к биноклю, телескопу либо фотоаппарату. Устанавливать их необходимо на переднюю часть прибора.

Также вы можете проецировать солнце на какую-либо поверхность через бинокль, фотоаппарат, телескоп.

Наконец, защита для глаз вам не понадобится в период, когда луна полностью перекрывает солнце (при полном затмении). Однако длится всё это всего несколько минут.

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