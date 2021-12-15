Как быстро и легко определить, есть ли у человека непереносимость глютена

Как утверждает автор статьи, непереносимость глютена может обнаружиться и в детстве, и во взрослом возрасте. При этом реакция на глютен проявиться может даже спустя несколько дней. Из причин такой реакции называют целиакию, нецелиакальную чувствительность к глютену, аллергию на пшеницу.

Итак, какие же признаки говорят о том, что у вас - непереносимость глютена?

Депрессивное состояние, резкие перепады настроения, нервозность и раздражительность, головокружения, проблемы с вестибулярным аппаратом и со сном.

Проблемы с кожей. В частности, это псориаз, хронические высыпания, волдыри и т.п. Встречается ещё и такой симптом, как выпадение волос.

Потеря веса без причины.