Как быстро и легко определить, есть ли у человека непереносимость глютена

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Как быстро и легко определить, есть ли у человека непереносимость глютенаЕсть несколько характерных симптомов
Глютен - белок, который содержится в таких продуктах, как хлеб, макароны. Есть он и во многих полуфабрикатах. Некоторые люди страдают от непереносимости этого вещества, причём появиться она может в любом возрасте. Подробнее - в материале издания Actualno.
Как утверждает автор статьи, непереносимость глютена может обнаружиться и в детстве, и во взрослом возрасте. При этом реакция на глютен проявиться может даже спустя несколько дней. Из причин такой реакции называют целиакию, нецелиакальную чувствительность к глютену, аллергию на пшеницу.
Итак, какие же признаки говорят о том, что у вас - непереносимость глютена?
- Депрессивное состояние, резкие перепады настроения, нервозность и раздражительность, головокружения, проблемы с вестибулярным аппаратом и со сном.
- Проблемы с кожей. В частности, это псориаз, хронические высыпания, волдыри и т.п. Встречается ещё и такой симптом, как выпадение волос.
- Потеря веса без причины.
- Недостаток железа и анемия.
- Проблемы с мышцами. Они могут болеть, воспаляться.
- Светлый стул. Это может свидетельствовать о наличии целиакии. Подобное заболевание также вызывает проблемы с пищеварением.
- Проблемы с щитовидкой. Они могут появиться из-за целиакии.
- Хроническая усталость, дрожь и покалывание в конечностях, боль в суставах.
- Симптомы без целиакии: головная боль, депрессия, тревожность, вздутие живота, умственная усталость. Человек также при этом жалуется на боли в животе, в суставах и мышцах, покалывание в конечностях.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ