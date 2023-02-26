Как быть счастливым, согласно науке

Как быть счастливым, согласно наукеОбъясняет врач
Все мы хотели бы быть чуточку счастливее. И вот как это можно сделать, согласно научным исследованиям.
Фото: Phsychology Today
Наверняка подавляющее большинство людей согласится с тем, что они хотели бы быть счастливы. Но что такое счастье? Это чувство, которое словами описать сложно. А что по этому поводу говорит наука?
В 2019 году учёные из Университета Теннесси в Ноксвилле проанализировали 138 исследований с участием более 11 тысяч человек. Охватывали эти научные работы период в 50 лет. Оказалось, что наше выражение лица влияет на наше настроение и эмоции. Так, если мы будем хмуриться, то и чувствовать себя будем более печальными или злыми, а улыбка делает нас счастливее.
BBC Science Focus
А могут ли принести счастье деньги? Исследования показывают, что это зависит от того, на что вы их тратите. Согласно результатам нескольких исследований, покупка именно впечатлений (например, билета на концерт), а не материальных вещей делает счастливее.
В ходе ещё одного исследования, в котором участвовали китайские подростки, выяснилось, что вера в то, что у нас есть свобода выбора, тоже связана с большим ощущением счастья.
Недавно исследование, проведённое в Корейском передовом институте науки и технологий, показало, что чем больше зелёных насаждений находится рядом с жителями городов, тем счастливее они себя чувствуют.
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