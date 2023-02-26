Как быть счастливым, согласно науке

А могут ли принести счастье деньги? Исследования показывают, что это зависит от того, на что вы их тратите. Согласно результатам нескольких исследований, покупка именно впечатлений (например, билета на концерт), а не материальных вещей делает счастливее.

В ходе ещё одного исследования, в котором участвовали китайские подростки, выяснилось, что вера в то, что у нас есть свобода выбора, тоже связана с большим ощущением счастья.

Недавно исследование, проведённое в Корейском передовом институте науки и технологий, показало, что чем больше зелёных насаждений находится рядом с жителями городов, тем счастливее они себя чувствуют.

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