Как часто на самом деле нужно мыть голову: рассказывает эксперт

У каждого человека - свой тип волос и кожи головы. Поэтому у одного волосы оставаться чистыми могут гораздо дольше, чем у другого. Однако чем же вообще нужно руководствоваться при определении частоты мытья? Об этом рассказал фармацевт Аббас Канани.

По словам специалиста, частота мытья зависит от шампуня, которым вы пользуетесь, от типа волос и от количества жира, который вырабатывает кожа головы. Ещё важный фактор - жёсткость воды, так как если часто мыть голову в такой воде, то это приведёт к зуду.

Итак, прежде всего нужно определить тип волос. Женщинам при жирном типе волос рекомендуется мыть голову каждый один-два дня. Также если у человека волосы прямые или тонкие, то нужно мыть их ежедневно или через день. При кудрявых волосах Канани советует их мыть один-два раза в неделю. В остальных случаях нормой будет мыть волосы каждые два-три дня.