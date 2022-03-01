Как часто на самом деле нужно мыть голову: рассказывает эксперт

Как часто на самом деле нужно мыть голову: рассказывает экспертЧастота мытья зависит от нескольких факторов
У каждого человека - свой тип волос и кожи головы. Поэтому у одного волосы оставаться чистыми могут гораздо дольше, чем у другого. Однако чем же вообще нужно руководствоваться при определении частоты мытья? Об этом рассказал фармацевт Аббас Канани.
По словам специалиста, частота мытья зависит от шампуня, которым вы пользуетесь, от типа волос и от количества жира, который вырабатывает кожа головы. Ещё важный фактор - жёсткость воды, так как если часто мыть голову в такой воде, то это приведёт к зуду.
Итак, прежде всего нужно определить тип волос. Женщинам при жирном типе волос рекомендуется мыть голову каждый один-два дня. Также если у человека волосы прямые или тонкие, то нужно мыть их ежедневно или через день. При кудрявых волосах Канани советует их мыть один-два раза в неделю. В остальных случаях нормой будет мыть волосы каждые два-три дня.
Мужчинам эксперт рекомендует мыть голову два-четыре раза в неделю. Правда, если уже через день волосы становятся жирными, то лучше их всё же вымыть сразу же, отмечает специалист.
Кроме того, частое или слишком редкое мытьё головы может усугубить проблемы с перхотью. Для избавления от перхоти фармацевт советует использовать специальный лечебный шампунь два-три раза в неделю и также промывать водой волосы два-три дня в неделю. Последняя процедура поможет избавиться от чешуек перхоти.
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