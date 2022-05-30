Как часто нужно менять постельное бельё без вреда для здоровья

Представители Фонда сна советуют менять простыни и другие постельные принадлежности один раз в неделю. Это поможет избежать проблем с кожей, аллергии, приступов астмы. А если вы уже страдаете астмой или аллергией, то рекомендуется менять всё каждые три или четыре дня.

Летом стирать постельное бельё нужно ещё чаще. Это связано с тем, что в это время года в комнате и на улице стоит высокая температура.

Также при частой стирке белья снизится вероятность появления пылевых клещей. Предотвратит это, кроме того, проблемы с кожей, респираторные инфекции.