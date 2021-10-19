Как частое использование соцсетей влияет на психику человека: вердикт учёных

Австралийские исследователи также надеются, что полученные результаты позволят разработать стратегию по снижению вредного воздействия соцсетей на человека. Ещё одним вариантом борьбы с негативным влиянием сервисов типа Twitter, Instagram, TikTok могут стать новые приложения, оповещающие пользователя о том, что он провёл уже слишком много времени листая ленту или обновляя страницу.

Автор материала также напомнила, что первые социальные сети при этом появились в 1990-х (Classmates) и начале 2000-х (LinkedIn, MySpace, Facebook). Общее число пользователей соцсетей сейчас - более 4,5 миллиардов.