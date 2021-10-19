Как частое использование соцсетей влияет на психику человека: вердикт учёных

Как частое использование соцсетей влияет на психику человека: вердикт учёныхНа самом деле злоупотребление социальными сетями приводит к множеству негативных последствий
В ходе проведённого исследования, пишет «Лайф» со ссылкой на Journal of Global Information Management, учёные из Технологического университета Сиднея провели анализ около 50 научных статей о влиянии соцсетей на человека. Изучены были работы за 2003-2018 годы. В результате все последствия научные сотрудники разделили на шесть категорий: «проблемы социального взаимодействия», «раздражающий контент», «трудности с конфиденциальностью», «угрозы безопасности», «кибербуллинг» и «низкая производительность». Всего же у них получилось 46 пунктов, среди которых ощущение паники, раздражение, стресс, депрессивное состояние, чувство вины, ощущение одиночества и пр.
Австралийские исследователи также надеются, что полученные результаты позволят разработать стратегию по снижению вредного воздействия соцсетей на человека. Ещё одним вариантом борьбы с негативным влиянием сервисов типа Twitter, Instagram, TikTok могут стать новые приложения, оповещающие пользователя о том, что он провёл уже слишком много времени листая ленту или обновляя страницу.
Автор материала также напомнила, что первые социальные сети при этом появились в 1990-х (Classmates) и начале 2000-х (LinkedIn, MySpace, Facebook). Общее число пользователей соцсетей сейчас - более 4,5 миллиардов.