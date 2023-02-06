Как чеснок поможет вам похудеть

Известно также, что чеснок положительно влияет на кожу и замедляет её старение.

Чеснок в целом способен снизить аппетит и содержит мало калорий. За счёт этого он способствует похудению. Кроме того, этот продукт выводит из организма токсины.

Научные исследования показывают, что чеснок связан со снижением веса и сжиганием жира (особенно в области талии и бёдер) благодаря тому, что в нём содержится аллицин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.