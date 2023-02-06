Как чеснок поможет вам похудеть

Как чеснок поможет вам похудетьС давних времён этот продукт помогал вылечить различные болезни
Люди давно начали использовать чеснок, чтобы избавиться от гипертонии, атеросклероза, снизить уровень холестерина в крови. Также чеснок способствует избавлению от лишнего веса. Об этом говорит диетолог Мирна аль-Фати.
Фото: VCU Health
Если в течение определённого количества времени есть чеснок и сочетать это с занятиями спортом и с диетой, то это поможет быстрее снизить вес. Объясняется это тем, что вещества, входящие в состав чеснока, ускоряют обмен веществ.
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Известно также, что чеснок положительно влияет на кожу и замедляет её старение.
Чеснок в целом способен снизить аппетит и содержит мало калорий. За счёт этого он способствует похудению. Кроме того, этот продукт выводит из организма токсины.
Научные исследования показывают, что чеснок связан со снижением веса и сжиганием жира (особенно в области талии и бёдер) благодаря тому, что в нём содержится аллицин.
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