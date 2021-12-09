Как цвет посуды помогает человеку быстрее сбрасывать вес

Как цвет посуды помогает человеку быстрее сбрасывать весРассказывает диетолог Дефне Чар
Диетолог Дефне Чар отмечает, что на то, насколько человек быстро сможет похудеть, влияет не только диета, но и цвет посуды. К примеру, жёлтый, красный, оранжевый увеличивают аппетит, а вот синий и зелёный успокаивают и за счёт этого снижают аппетит. Поэтому для кухни стоит выбирать именно синие и зелёные оттенки.
Сильнее всех остальных цветов стимулирует аппетит красный. Он часто даже встречается на логотипах сетей кафе, ресторанов и пр. А вот жёлтый делает человека счастливым, из-за чего он может перестать следить за количеством съеденных блюд.
Если говорить о зелёном и синем, то первый ассоциируется у людей с правильным питанием. Кроме того, он улучшает пищеварение, положительно влияет на концентрацию. Синий в целом расслабляет, успокаивает.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.