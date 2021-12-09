Как цвет посуды помогает человеку быстрее сбрасывать вес

Сильнее всех остальных цветов стимулирует аппетит красный. Он часто даже встречается на логотипах сетей кафе, ресторанов и пр. А вот жёлтый делает человека счастливым, из-за чего он может перестать следить за количеством съеденных блюд.

Если говорить о зелёном и синем, то первый ассоциируется у людей с правильным питанием. Кроме того, он улучшает пищеварение, положительно влияет на концентрацию. Синий в целом расслабляет, успокаивает.

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