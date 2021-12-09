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Как цвет посуды помогает человеку быстрее сбрасывать вес

Рассказывает диетолог Дефне Чар
Оказывается, цвет тарелки, на которой лежит еда, влияет на наш аппетит и в целом на восприятие пищи. Подробнее о воздействии цветов на человека и об их роли в похудении - в материале издания Türkiye.
Как цвет посуды помогает человеку быстрее сбрасывать вес

Диетолог Дефне Чар отмечает, что на то, насколько человек быстро сможет похудеть, влияет не только диета, но и цвет посуды. К примеру, жёлтый, красный, оранжевый увеличивают аппетит, а вот синий и зелёный успокаивают и за счёт этого снижают аппетит. Поэтому для кухни стоит выбирать именно синие и зелёные оттенки.

Как цвет посуды помогает человеку быстрее сбрасывать вес

Сильнее всех остальных цветов стимулирует аппетит красный. Он часто даже встречается на логотипах сетей кафе, ресторанов и пр. А вот жёлтый делает человека счастливым, из-за чего он может перестать следить за количеством съеденных блюд.

Если говорить о зелёном и синем, то первый ассоциируется у людей с правильным питанием. Кроме того, он улучшает пищеварение, положительно влияет на концентрацию. Синий в целом расслабляет, успокаивает.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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