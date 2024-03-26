Как диабет может привести к болезни Альцгеймера

Оказалось, что диета с высоким содержанием жиров подавляет экспрессию белка Jak3. У мышей без этого белка возникало множество воспалений: в кишечнике, печени, мозге. В конечном итоге в мозге у грызунов возникли симптомы, подобные тем, что наблюдаются при болезни Альцгеймера. К ним относились также сверхэкспрессия мышиного бета-амилоида и гиперфосфорилированного тау-белка, признаки когнитивных нарушений.

Это воспаление, к счастью, можно остановить, соблюдая здоровую диету и начав как можно раньше контролировать уровень сахара в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.