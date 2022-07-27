Как добавленный сахар вредит всему организму

Исследование, опубликованное в «Журнале Американской кардиологической ассоциации», показало, что те, кто каждый день пил сладкие газированные напитки (0,33 мл, или 12 унций), чаще сталкивались в дальнейшем с большим количеством триглицеридов в крови и с низким уровнем «хорошего» холестерина.

При этом эксперт по питанию и основательница To The Pointe Nutrition Рэйчел Файн говорит, что полностью отказываться от продуктов с добавленными сахарами нельзя. Лучше вместо этого постараться включить как можно больше полезной пищи: например, авокадо и оливковое масло, которые снижают уровень «плохого» холестерина и способствуют повышению уровня «хорошего».

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