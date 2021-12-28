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Как долго после праздников можно хранить в холодильнике индейку без вреда для здоровья

Объясняет британское издание Daily Express
После праздника нередко остаются недоеденные блюда. Одним из них может стать индейка. О правилах хранения подобного рода продуктов - в статье.
Как долго после праздников можно хранить в холодильнике индейку без вреда для здоровья

Специалисты отмечают, что существуют два способа хранения остатков индейки. Первый - на полке в холодильнике. Тогда съедобными будут считаться остатки ещё три-четыре дня, причём продукт нужно ещё накрыть фольгой до остывания, а затем переложить в контейнеры для еды.

Второй вариант хранения - в морозилке. Тогда в течение нескольких месяцев индейку можно будет съесть. Однако автор предупреждает: спустя три-шесть месяцев продукт начинает портиться. Кроме того, запечатывать мясо нужно плотно, а ещё лучше записать дату, когда вы положили индейку в морозильную камеру.

Как долго после праздников можно хранить в холодильнике индейку без вреда для здоровья

Важно, что размороженную индейку необходимо съесть в течение 24 часов. А ещё дважды разогревать её опасно, поскольку это может поспособствовать развитию заболеваний.

Испорченный продукт может иметь неприятный запах и слизистую текстуру.

Источник: Daily Express
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