Как долго у человека сохраняется иммунитет к коронавирусу: объясняют врачи

После того как B-клетки и T-клетки выполнили свои задачи, они преобразуются в клетки памяти. Когда такие клетки памяти сталкиваются с одним и тем же белком вируса, они сразу же распознают угрозу и вырабатывают ответ, который позволяет предотвратить возникновение болезни. По этой причине несколько доз вакцины способны лучше защитить от повторного заражения или прорывных инфекций по сравнению с одной дозой.

На самом деле клетки памяти способны оставаться в организме человека долго, иногда даже до 75 лет. Поэтому иногда у людей может развиться пожизненный иммунитет к той или иной болезни. В то же время клетки памяти специфичны. В случае если появляются новые штаммы вируса, они могут быть уже не такими эффективными, как раньше.

Итак, сколько же после вакцинации, выздоровления от ковида или после прививки и перенесённой болезни в организме сохраняются B-клетки, T-клетки и клетки памяти?

Антитела начинают образовываться спустя несколько дней после заражения коронавирусом или получения дозы вакцины. Затем их количество увеличивается в течение нескольких недель и даже месяцев. В результате через три месяца у человека возникает сильный ответ антител. Однако к шести месяцам количество этих антител постепенно начинает уменьшаться. При этом может быть и так, что B-клетки и T-клетки останутся в организме надолго и всё это время также будут вырабатывать защиту.

На сегодняшний день учёным сложно точно соотнести количество антител и T-клеток с уровнем защиты организма, который они могут обеспечить. Хотя антитела могут обнаруживаться у человека и через год после заражения ковидом. а T-клетки - через почти два года, этого может быть недостаточно для надёжной защиты от вируса.

Что же касается вакцинации, то научные данные говорят о разной длительности защиты. Исследование Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании показало, что при двух дозах вакцины иммунитет может сохраняться до полугода, а другое исследование - что мРНК-вакцины эффективно защищают в течение двух месяца, а спустя семь месяцев степень защиты снижается. Также учёные в обоих случаях подчеркнули, что прививки лучше действуют в плане предотвращения госпитализации и смерти, а не возникновения инфекции.

Также все эксперты сходятся в том, что на самом деле после коронавируса уровень защиты оказывается примерно таким же, как после вакцинации. Это доказывает одно исследование, которое ещё не было рецензировано.

Кроме этого, специалисты обнаружили, что гибридный иммунитет (когда человек переболел ковидом, а затем поставил прививку) - очень эффективен. Организм в этом случае остаётся защищённым от заражения больше года, а ещё в течение длительного времени у пациента сохраняется крайне сильный ответ антител.

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