Как дольше оставаться сытым: семь способов

На самом деле перекусы - это не главная причина того, что вы не можете чувствовать себя сытым долгое время. Диетологи даже советуют перекусывать, но только здоровыми вариантами пищи.

Кроме того, вы сможете наесться надолго, если будете соблюдать следующие правила.