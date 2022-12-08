Как дольше оставаться сытым: семь способов

Как дольше оставаться сытым: семь способовИ среди них нет перекусов
Иногда бывает очень тяжело придерживаться здорового питания. Особенно если постоянно хочется есть. Вот как можно решить эту проблему и чувствовать себя сытым дольше.
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На самом деле перекусы - это не главная причина того, что вы не можете чувствовать себя сытым долгое время. Диетологи даже советуют перекусывать, но только здоровыми вариантами пищи.
Кроме того, вы сможете наесться надолго, если будете соблюдать следующие правила.
Употреблять больше клетчатки. Связано это, по словам Тристы Бест, доктора медицинских наук и магистра здравоохранения, с тем, что клетчатка переваривается медленнее, чем другие вещества. Также в кишечнике при переваривании клетчатки высвобождается особая молекула, сигнализирующая мозгу о том, что мы сыты.
Пить больше воды. Во-первых, вы можете принимать жажду за голод, так как сигналы от мозга о том, что вы хотите пить, могут быть слишком слабыми. Во-вторых, благодаря воде активируются специальные рецепторы в желудке, которые сигнализируют о сытости.
Избегать рафинированных углеводов. Они могут содержаться, например, в выпечке, белом хлебе. К тому же такие продукты лишены других полезных веществ вроде белка и клетчатки. Подобные углеводы быстро перевариваются, и у вас вскоре после приёма пищи вновь возникает чувство голода. Вместо обычной выпечки употребляйте цельнозерновые варианты.
Есть хрустящие продукты. Пища, которую нужно дольше пережёвывать, лучше насыщает. Например, это могут быть яблоки, огурцы, морковь, сельдерей.
Добавлять в блюда больше белка. Всё дело в том, что белок тоже переваривается дольше, чем, например, углеводы.
Привести в норму уровень сахара в крови. Если показатели сахара в крови высоки, то человек с большей вероятностью будет испытывать тягу к еде, упадок сил, спад энергии в середине дня, спутанность сознания. Чтобы сбалансировать сахар в крови, нужно употреблять пищу, которая содержит сразу и жиры, и белки, и углеводы.
Употреблять полезные жиры. Они входят в состав орехового масла и орехов, семян, авокадо, жирной рыбы, жидких растительных масел.
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