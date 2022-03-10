Как дополненная реальность поможет врачам лечить эффективнее

Когда же будет подобная технология доступна в клиниках? По словам Куинн, уже довольно скоро. Через пять-десять лет она станет доступна многим. К тому же приложения, использующие дополненную реальность, тоже сейчас становятся популярными.

Сложнее всего при этом будет создать 3D-объекты, которые были бы простыми в использовании и понятными. Например, это могут быть изображения частей тела, которые в будущем врачи будут демонстрировать пациентам перед какой-либо процедурой.

Также сейчас технологии дополненной реальности применяют для обучения студентов в медицинских университетах. AR позволяет научить медиков выполнять сложные операции.

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