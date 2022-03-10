Как дополненная реальность поможет врачам лечить эффективнее

Как дополненная реальность поможет врачам лечить эффективнееРассказывает издание BBC Science Focus Magazine
Вероятнее всего, с дополненной реальностью вы сталкивались в игре Pokémon Go. В ней на экране смартфона, если включить камеру, можно увидеть версии персонажей, которые находятся словно в реальности. Подобную технологию можно применять и в медицине.
Например, доктор Стивен Куинн, которая работает гинекологом в больницах NHS Trust Imperial College, в телевизионном шоу Кейт Гаррауэй помогает пациентке с вздутием живота, увидеть, что конкретно вызывает у неё боль. Это оказались особые наросты - миомы. По словам врача, дополненная реальность выводит процесс лечения на новый уровень. Благодаря этому можно наглядно показать пациенту, что происходит в его организме.
Когда же будет подобная технология доступна в клиниках? По словам Куинн, уже довольно скоро. Через пять-десять лет она станет доступна многим. К тому же приложения, использующие дополненную реальность, тоже сейчас становятся популярными.
Сложнее всего при этом будет создать 3D-объекты, которые были бы простыми в использовании и понятными. Например, это могут быть изображения частей тела, которые в будущем врачи будут демонстрировать пациентам перед какой-либо процедурой.
Также сейчас технологии дополненной реальности применяют для обучения студентов в медицинских университетах. AR позволяет научить медиков выполнять сложные операции.
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