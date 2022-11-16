Как эффективнее всего бросать курить

Помочь бросить курить могут специальные продукты, предназначенные для отказа от курения. Известно, что лишь 5 % людей действительно бросают курить без использования таких продуктов.

Разделить продукты для отказа от курения можно на две категории. Среди них - продукты для замены никотина (жвачка, пластыри, спреи, леденцы, ингаляторы) и лекарства.

Самой эффективной стратегией является при этом сочетание продукта для отказа от курения и программы, которая включает поддержку со стороны специалистов по избавлению от табачной зависимости.

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