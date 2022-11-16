Как эффективнее всего бросать курить

Как эффективнее всего бросать куритьИ какие продукты в этом могут помочь
Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что курение сигарет - это главная причина возникновения у людей предотвратимых заболеваний, смерти и инвалидности в Соединённых Штатах. Из-за этой вредной привычки каждый год умирают более 480 тысяч человек.
Известно, что из-за рака лёгких умирает больше людей, чем из-за рака молочной железы, толстой кишки и простаты вместе взятых. Рак лёгких действительно может возникнуть и у тех, кто никогда не курил, но люди, которые курили или курят, всё же имеют наибольший риск развития этой болезни. Также из-за курения повышается вероятность развития других видов рака, включая рак горла, рта, почек, поджелудочной железы, шейки матки.
Наконец, курение способствует развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ревматоидного артрита, хронической обструктивной болезни лёгких.
Помочь бросить курить могут специальные продукты, предназначенные для отказа от курения. Известно, что лишь 5 % людей действительно бросают курить без использования таких продуктов.
Разделить продукты для отказа от курения можно на две категории. Среди них - продукты для замены никотина (жвачка, пластыри, спреи, леденцы, ингаляторы) и лекарства.
Самой эффективной стратегией является при этом сочетание продукта для отказа от курения и программы, которая включает поддержку со стороны специалистов по избавлению от табачной зависимости.
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