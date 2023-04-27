Как эволюция повлияла на форму мозга людей

Как эволюция повлияла на форму мозга людейЭто совсем недавно узнали учёные
В ходе недавнего исследования специалисты из Медицинского университета Вены вместе с группой международных партнёров выяснили, как изменялась форма мозга на протяжении всей эволюции человека. Результаты этой работы были опубликованы в статье в Nature Communications.
Эксперты в ходе нового исследования изучили 3D-модели поверхности мозга 90 видов Euarchontoglires (надприматов): людей, макак, игрунков, мышей, крыс, хомяков, белов.
По итогам проведённой работы стало ясно, что форма мозга развивалась всегда параллельно с функцией органа в ходе его эволюции. В частности, сначала расширялись в мозге области зрительного внимания, а потом те, которые участвуют в высших когнитивных функциях (связаны с языком и памятью).
Это исследование сочетает в себе элементы неврологии, анатомии, палеонтологии и математики. А ещё оно проводилось в более чем 12 лабораториях по всему миру.