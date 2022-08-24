Как физическая активность поможет вам пить меньше алкоголя

В целом же потребление алкоголя снизилось у всех примерно одинаково. Однако лучших результатов достигли те, кто посещал занятия по йоге: они стали пить по 6,9 стандартных порций спиртного в неделю.

Также эксперты обнаружили, что определённые аэробные упражнения могут снижать не только тягу к алкоголю, но и тревогу, а также способны повысить настроение. Причём этот же эффект встречался у тех, кто занимался йогой (у них также меньше проявлялись симптомы депрессии), и выражен он был даже сильнее.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.