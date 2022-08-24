Как физическая активность поможет вам пить меньше алкоголя

Как физическая активность поможет вам пить меньше алкоголяОб этом рассказали учёные из Каролинского института
Учёные в ходе недавнего исследования узнали, как аэробные упражнения и йога влияют на употребление людьми алкоголя. Участниками исследования FitForChange стали 140 взрослых, которые имели расстройство, связанное с употреблением алкоголя, и при этом никогда не обращались за лечением.
Добровольцы должны были заниматься йогой или аэробными упражнениями три раза в неделю в течение 12 недель. В итоге выяснилось, что обе разновидности физической активности одинаково эффективно снижают потребление алкогольных напитков.
В целом же потребление алкоголя снизилось у всех примерно одинаково. Однако лучших результатов достигли те, кто посещал занятия по йоге: они стали пить по 6,9 стандартных порций спиртного в неделю.
Также эксперты обнаружили, что определённые аэробные упражнения могут снижать не только тягу к алкоголю, но и тревогу, а также способны повысить настроение. Причём этот же эффект встречался у тех, кто занимался йогой (у них также меньше проявлялись симптомы депрессии), и выражен он был даже сильнее.
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