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Как физическая активность поможет вам пить меньше алкоголя

Об этом рассказали учёные из Каролинского института
Согласно результатам нового исследования под названием FitForChange, занятия спортом действительно помогают уменьшить потребление алкоголя. Все полученные специалистами выводы были опубликованы в журнале Drug and Alcohol Dependence.
Как физическая активность поможет вам пить меньше алкоголя

Учёные в ходе недавнего исследования узнали, как аэробные упражнения и йога влияют на употребление людьми алкоголя. Участниками исследования FitForChange стали 140 взрослых, которые имели расстройство, связанное с употреблением алкоголя, и при этом никогда не обращались за лечением.

Добровольцы должны были заниматься йогой или аэробными упражнениями три раза в неделю в течение 12 недель. В итоге выяснилось, что обе разновидности физической активности одинаково эффективно снижают потребление алкогольных напитков.

Как физическая активность поможет вам пить меньше алкоголя

В целом же потребление алкоголя снизилось у всех примерно одинаково. Однако лучших результатов достигли те, кто посещал занятия по йоге: они стали пить по 6,9 стандартных порций спиртного в неделю.

Также эксперты обнаружили, что определённые аэробные упражнения могут снижать не только тягу к алкоголю, но и тревогу, а также способны повысить настроение. Причём этот же эффект встречался у тех, кто занимался йогой (у них также меньше проявлялись симптомы депрессии), и выражен он был даже сильнее.

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