Как физические упражнения улучшают психическое здоровье

По словам Кэтрин Сабистон, профессора факультета кинезиологии и физического воспитания Университета Торонто, технически психическое здоровье - это то, как мозг вознаграждает человека за движение. Когда человек физически активен, системы, благодаря которым он чувствует, думает, действует, совершенствуются. Также при этом повышается температура тела, и благодаря этому мы чувствуем себя безопасно и комфортно. В целом нашему мозгу нравится, когда мы активны.

Вне зависимости от того, как конкретно мы занимаемся спортом, мы всё равно ощущаем общность с другими людьми. Особенно хорошо это заметно, когда мы занимаемся физической активностью на улице и видим остальных людей.