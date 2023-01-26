Как физические упражнения улучшают психическое здоровье

Как физические упражнения улучшают психическое здоровьеЛучше всего заниматься в течение дня понемногу
Всем известно, что физическая активность полезна для тела. В то же время научные исследования демонстрируют, что полезен спорт и для психики И вот чем объясняется.
Фото: Rogers
По словам Кэтрин Сабистон, профессора факультета кинезиологии и физического воспитания Университета Торонто, технически психическое здоровье - это то, как мозг вознаграждает человека за движение. Когда человек физически активен, системы, благодаря которым он чувствует, думает, действует, совершенствуются. Также при этом повышается температура тела, и благодаря этому мы чувствуем себя безопасно и комфортно. В целом нашему мозгу нравится, когда мы активны.
Вне зависимости от того, как конкретно мы занимаемся спортом, мы всё равно ощущаем общность с другими людьми. Особенно хорошо это заметно, когда мы занимаемся физической активностью на улице и видим остальных людей.
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Теоретически для здоровья человека полезны все упражнения. Однако важно следить, чтобы они не доставляли дискомфорт: это означает, что они просто не подходят. Также полезно будет в течение дня добавлять физическую активность небольшими «порциями».
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