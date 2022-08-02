Как фотографии еды заставляют вас покупать её

Исследователи выяснили, что фото еды с высоким уровнем насыщенности заставляют людей воспринимать эту еду как более свежую и вкусную. Поэтому они с большей готовностью заказывают эти блюда.

Однако важную роль ещё играют планы посетителей ресторана и расстояние до еды на фото.

В ходе этого исследования были проведены два онлайн-эксперимента. В первом участвовали 267 человек. Они должны были представить, что заказывают себе еду онлайн. Затем им показали снимки поке-боул, то есть гавайского блюда с кусочками сырой маринованной рыбы, овощами и соусом поверх риса. Далее каждому из участников случайным образом показали одно из четырёх фото: с высокой насыщенностью, низкой насыщенностью, фото крупным планом и сделанное издалека. Добровольцы должны были оценить, насколько аппетитной выглядела на снимках еда, и какова вероятность, что они её купят.