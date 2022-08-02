Как фотографии еды заставляют вас покупать её

Как фотографии еды заставляют вас покупать еёВсё дело в правильной обработке
Исследователи выяснили, что фото еды с высоким уровнем насыщенности заставляют людей воспринимать эту еду как более свежую и вкусную. Поэтому они с большей готовностью заказывают эти блюда.
Однако важную роль ещё играют планы посетителей ресторана и расстояние до еды на фото.
В ходе этого исследования были проведены два онлайн-эксперимента. В первом участвовали 267 человек. Они должны были представить, что заказывают себе еду онлайн. Затем им показали снимки поке-боул, то есть гавайского блюда с кусочками сырой маринованной рыбы, овощами и соусом поверх риса. Далее каждому из участников случайным образом показали одно из четырёх фото: с высокой насыщенностью, низкой насыщенностью, фото крупным планом и сделанное издалека. Добровольцы должны были оценить, насколько аппетитной выглядела на снимках еда, и какова вероятность, что они её купят.
Выяснилось, что на более насыщенных фото для людей еда казалась более свежей и вкусной. Поэтому они чаще были готовы её заказать. Правда, ещё сильнее эффект был, когда на насыщенных фото еда была снята издалека.
Во втором эксперименте приняли участие 222 человека. Испытуемые должны были представить, что просматривают в Instagram* фотографии пиццы из вымышленного ресторана Pizza City. При этом показывали им снимки с высоким и низким уровнем насыщенности. Затем им сказали, что они должны будут ужинать либо одни, либо с семьёй. После этого их вновь попросили оценить свежесть и вкус пиццы на фото, а также сказать, собираются ли они заказать эту пиццу.
Как и в ходе первого эксперимента, оказалось, что еда на фото с высокой насыщенностью воспринималась людьми как более свежая и вкусная. Поэтому им чаще хотелось её купить. Причём эффект этот был заметен слабее у тех, кто вечером собирался ужинать с семьёй, по сравнению с теми, кто будет есть в одиночестве.
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