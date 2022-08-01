Как фруктовая диета вредит здоровью: семь последствий

Как фруктовая диета вредит здоровью: семь последствийВам нужно быть к ним готовыми
В 2003 году у основателя компании Apple Стива Джобса обнаружили редкую форму рака поджелудочной железы. При этом сам Джобс решил не слушать врачей и попытался вылечиться самостоятельно - при помощи диеты, включающей лишь фрукты и овощи. Хотя в 2008 году он всё-таки стал есть белковую пищу, здоровье его становилось всё хуже и он умер в 2011 году.
В целом фрукты полезны для человеческого организма. В их состав входит много витаминов и минералов, антиоксидантов, клетчатки. Кроме того, они увлажняют кожу, делают её гладкой, помогают похудеть и насыщают на длительное время.
В фруктовую диету входят семь групп растительной пищи. Это кислые, менее кислые, сладкие, жирные продукты, овощи, орехи, семена. При таком варианте питания люди едят до 90 % свежих сырых фруктов и 10 % семян и орехов. Сертифицированный диетолог Крисси Кэрролл говорит, что при такой диете очень высок риск недоедания, так как человек полностью отказывается от жиров и белка.
Диетолог Кейт Паттон добавляет, что фруктовая диета представляет собой одну из наиболее экстремальных диет. Хотя она и кажется здоровой, на самом деле может негативно сказаться на организме. Вот что будет ощущать человек, если станет придерживаться этой диеты.
Постоянное ощущение голода. Специалист-диетолог Кейт Паттон отмечает, что из-за отсутствия в рационе жиров и белков вы не будете себя чувствовать сытым.
Слабость. Дело в том, что в фруктах очень мало белка. И даже добавление орехов и семян не поможет. А нормальное количество белка нужно для того, чтобы поддерживать здоровье, укреплять иммунную систему, наращивать мышцы.
Недостаток витамина D. Из-за этого организм окажется неспособен усваивать магний и кальций. Сам же витамин D содержится в таких продуктах, как жирная рыба, молоко, злаки.
Одержимость «вредными» продуктами. Например, вас может потянуть к шоколадным батончикам. Если организму чего-то не хватает, то он будет посылать сигналы, заставляя есть пищу с недостающими элементами.
Нарушение работы пищеварительной системы. В фруктах много сложных углеводов, однако они не могут быть усвоены организмом без других питательных элементов. Также пищеварительная система может начать функционировать неправильно из-за слишком большого количества воды и клетчатки. Это тоже будет мешать усвоению питательных веществ, говорит диетолог Лора Линн Фаннинг.
Появление кариеса и прибавка в весе. В состав фруктов входят сахара. Когда организм не способен расщепить избыток сахара, он откладывает его в виде жира. Также привести к развитию кариеса могут грейпфруты, апельсины, лимоны, виноград: в них содержится кислота, из-за которой может повредиться зубная эмаль, поэтому зубы станут более восприимчивыми к бактериям, вызывающим кариес.
Ухудшение состояния кожи, волос, ногтей. Из-за фруктовой диеты вы не будете получать витамины В, С, цинк, железо, кальций, жирные кислоты. Все эти вещества сильно влияют на здоровье ногтей и волос. Кроме того, из-за однообразного питания могут начать выпадать волосы. То же самое можно сказать о состоянии кожи и ногтей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.