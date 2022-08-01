Как фруктовая диета вредит здоровью: семь последствий

В 2003 году у основателя компании Apple Стива Джобса обнаружили редкую форму рака поджелудочной железы. При этом сам Джобс решил не слушать врачей и попытался вылечиться самостоятельно - при помощи диеты, включающей лишь фрукты и овощи. Хотя в 2008 году он всё-таки стал есть белковую пищу, здоровье его становилось всё хуже и он умер в 2011 году.

В целом фрукты полезны для человеческого организма. В их состав входит много витаминов и минералов, антиоксидантов, клетчатки. Кроме того, они увлажняют кожу, делают её гладкой, помогают похудеть и насыщают на длительное время.

В фруктовую диету входят семь групп растительной пищи. Это кислые, менее кислые, сладкие, жирные продукты, овощи, орехи, семена. При таком варианте питания люди едят до 90 % свежих сырых фруктов и 10 % семян и орехов. Сертифицированный диетолог Крисси Кэрролл говорит, что при такой диете очень высок риск недоедания, так как человек полностью отказывается от жиров и белка.

Диетолог Кейт Паттон добавляет, что фруктовая диета представляет собой одну из наиболее экстремальных диет. Хотя она и кажется здоровой, на самом деле может негативно сказаться на организме. Вот что будет ощущать человек, если станет придерживаться этой диеты.