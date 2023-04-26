Как гормоны влияют на наше самочувствие и какие из них в организме ключевые

Гормоны отвечают за поддержание внутреннего баланса организма, а этот баланс очень важен для нормального здоровья. А если гормоны начинают работать неправильно, то это приводит к проблемам со здоровьем.

Существует пять способов, при помощи которых гормоны влияют на наше самочувствие. Это настроение (за него отвечают дофамин и серотонин), сон (помогает контролировать его мелатонин), голод (гормон грелин), стресс (гормон кортизол), любовь (гормон окситоцин).

Понять, что у вас гормональный дисбаланс, можно по следующим изменениям. Зачастую такие изменения связаны с обменом веществ: из-за этого у вас может поменяться уровень энергии, вес, пульс, состояние кожи, состояние кишечника, настроение. Если у вас проблемы с уровнем половых гормонов, то вы можете столкнуться с потерей либидо (полового влечения), чрезмерным ростом или потерей волос на теле, бесплодием, изменением менструального цикла, эректильной дисфункцией.