Как инжир улучшит ваше здоровье

Например, он защищает от болезней лёгких

В тёплые дни в магазинах можно всё чаще увидеть инжир. На самом деле этот продукт обладает большим количеством полезных для организма человека свойств. О некоторых из них вы, вероятно, даже не догадываетесь.