Как из-за смузи вы можете набрать вес: пять способов

Смузи и правда может способствовать набору веса. При нескольких условиях.

Нехватка белка. Это вещество помогает вам чувствовать себя сытым дольше. А ещё важно, чтобы в смузи было достаточно клетчатки. В ходе одного исследования, опубликованного в журнале Obesity, выяснилось, что в среднем люди потребляли больше калорий во время последующих приёмов пищи, когда ели завтрак с низким содержанием белка.

Отсутствие клетчатки. Известно, что диета, содержащая много клетчатки, помогает предотвратить развитие большого количества хронических заболеваний. Также она увеличивает чувство сытости и улучшает микробиом кишечника. Для этого нужно в смузи добавлять цельные фрукты, овощи или цельнозерновые продукты. Среди лучших источников клетчатки - ягоды, капуста, авокадо, киви, груша, фасоль, льняная мука, семена чиа.