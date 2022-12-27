Как избежать дефицита витамина D зимой

Как избежать дефицита витамина D зимойОбъясняет врач
Наша кожа под воздействием солнечного света вырабатывает витамин D. Но что делать зимой, когда солнца становится меньше? Как вариант - получать этот витамин вместе с пищей.
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При недостатке витамина D может возникнуть остеопороз, остеопения, может плохо усваиваться кальций. И это ещё не всё. Важен этот витамин и по другим причинам.
Согласно результатам исследований, опубликованных в Американском журнале медицинских наук, дефицит витамина D связан с высоким риском развития болезней сердца, диабета, некоторых видов рака, деменции, преждевременной смерти.
Для того чтобы узнать, достаточно ли ваш организм получает витамина D, вам нужно сдать анализ крови. Ещё вы можете испытывать при недостатке витамина D боль в костях, усталость, депрессию, снижение аппетита. У вас могут также начать выпадать волосы. Правда, все эти признаки могут указывать и на многие другие болезни.
Чтобы получить витамин D, вы можете начать принимать пищевые добавки. Ещё один вариант - получать всё из пищи. Хорошими источниками этого витамина считаются обогащённое витамином D молоко, йогурт, апельсиновый сок, желтки, брокколи, грибы, капуста, шпинат. Кроме того, много витамина D в лососе, сардинах.
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