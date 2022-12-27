Как избежать дефицита витамина D зимой

Для того чтобы узнать, достаточно ли ваш организм получает витамина D, вам нужно сдать анализ крови. Ещё вы можете испытывать при недостатке витамина D боль в костях, усталость, депрессию, снижение аппетита. У вас могут также начать выпадать волосы. Правда, все эти признаки могут указывать и на многие другие болезни.

Чтобы получить витамин D, вы можете начать принимать пищевые добавки. Ещё один вариант - получать всё из пищи. Хорошими источниками этого витамина считаются обогащённое витамином D молоко, йогурт, апельсиновый сок, желтки, брокколи, грибы, капуста, шпинат. Кроме того, много витамина D в лососе, сардинах.

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